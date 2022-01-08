جنيف – تجاوز إجمالي الإصابات المسجلة بكورونا في أنحاء العالم منذ ظهوره 300 مليون حالة وفق تعداد أجرته وكالة “فرانس برس”.

وقالت الوكالة إن حصيلة الفيروس بلغت 300 مليون، و42 ألفا و439 إصابة وذلك عند الرابعة إلا ربعا، من بعد ظهر اليوم، بتوقيت غرينتش.

وأوضحت الوكالة أن تلك الإحصاءات تشمل كل الحالات التي تم إعلانها منذ أن أبلغ مكتب منظمة الصحة في الصين عن تفشي المرض لأول مرة في أواخر ديسمبر 2019.

وكانت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أعلنت أرقاما مماثلة، وذكرت أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم ارتفعت إلى أكثر من 300 مليون إصابة، وأضافت الجامعة أن إجمالي عدد الوفيات ارتفع إلى أكثر من 5.4 مليون وفاة.

وبحسب بيانات الجامعة فقد تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بـ833.987 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 58.487.665.

المصدر: “أ ف ب” + “نوفوستي”