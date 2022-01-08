من خلال قسم Meta AI، طورت الشركة المعروفة سابقًا باسم فيسبوك رسومات متحرّكة، وهي أداة “أولى من نوعها” تعمل تلقائيًا على تحريك رسومات الأطفال لأشكال تشبه البشر. يمكن للبرنامج تحديد الشكل وعزله عن الرسم الأوسع وتجهيزه وجعله يرقص بشرط أن يكون الرسم واضحًا بدرجة كافية!

الإنجاز في هذا الإبتكار هو تدريب الذكاء الاصطناعي على فهم مستوى التجرد الذي يرسم به الأطفال. وقد يساعد على التعرف على النقطة المثقوبة بأطراف مشوهة تعبّر عن الفكرة التي يأخذها الطفل عن شخصٍ ما. فالأطفال يصورون الناس بطرق عديدة، وكان على Meta الحصول على أداتهم للتعرف على أكبر عدد ممكن من هذه الطرق. لذلك يقوم فريق واسع بعملية تطوير هذا الإبتكار بكل تفاصيله.