ليبيا – أكد الباحث السياسي والقانوني عصام التاجوري إن أي اتفاقيات وتفاهمات بشأن ليبيا كانت دائمًا تصطدم بضمانات التنفيذ الغائبة بسبب غياب الإرادة الدولية.

التاجوري أوضح في تصريحات صحفية لبوابة إفريقيا الإخبارية تابعتها صحيفة المرصد أن المجتمع الدولي غير قادر على إنفاذ قرارات مجلس الأمن الدولي الداعية لاحترام الشرعية وسيادة ليبيا والمسار الديموقراطي والعملية الانتخابية، بضمنها ما ورد في البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

وأضاف التاجوري أن القرارات الدولية خلت من آليات تنفيذ هذه الالتزامات ومواجهة المعرقلين وإزاحة معوقات العملية الانتخابية؛ لأن الإشكال أمني قبل أن يكون سياسيًا، وحتى الآن لا يوجد تحرك أممي أو دولي، فالتغيير يحتاج لإرادة شعبية خاصة وأن الظروف مواتية أكثر للوصول لتفاهمات ليبية مشتركة.

وتابع التاجوري: إن صلاحيات ستيفاني ويليامز الآن كمستشارة أممية أقل من صلاحياتها الواسعة سابقًا ووجود البعثة الأممية وإن كان بصلاحيات محدودة يجعل الشعب الليبي يعول عليها لتقريب وجهات النظر لتحريك الأزمة وإدارتها أكثر من إيجاد حلول لها، وهذا أيضًا مسؤولية الشعب وفاعليه ونخبه السياسية.