التحالف العربي يحذر من دفعه لاستخدام القوة لتحرير السفينة الإماراتية المحتجزة لدى الحوثيين

التحالف العربي يحذر من دفعه لاستخدام القوة لتحرير السفينة الإماراتية المحتجزة لدى الحوثيين

اليمن – حذر التحالف العربي بقيادة السعودية من دفعه إلى استخدام القوة لتحرير السفينة الإماراتية “روابي” المحتجزة لدى قوات جماعة الحوثيين في اليمن.

وقال الناطق باسم التحالف العربي، تركي المالكي، خلال إفادة إعلامية امس السبت: “التحالف يتمنى ألا يضطر إلى استخدام القوة لتحرير السفينة روابي”.

وأوضح المالكي أن “روابي” سفينة تجارية مدنية مؤجرة كانت تنقل مساعدات للمتضررين من الأعاصير في جزيرة سقطرى، متابعا أن 10 أشخاص خططوا ونفذوا عملية قرصنة السفينة يقودهم منصور السعدي، وهو مدرج على قوائم العقوبات الأمريكية.

وأشار المالكي إلى أن جميع الهجمات على السفن في الخليج أو مضيق هرمز أو مضيق باب المندب جرت في إطار “تكتيكات الحرس الثوري الإيراني”.

وأضاف أن هذه العمليات جرت تحت إشراف مسؤول الحرس الثوري في اليمن، حسن إيرولو.

ويوم الاثنين أعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع عن “احتجاز سفينة شحن إماراتية قبالة سواحل محافظة الحديدة، على متنها معدات عسكرية وتمارس أعمالا عدائية”.

بينما قال متحدث التحالف العربي، في بيان، إن السفينة المحتجزة هي “روابي” مبينا أنها كانت تقوم بمهمة بحرية من جزيرة سقطرى (جنوب اليمن) إلى ميناء جازان السعودي، وتحمل على متنها كامل المعدات الميدانية الخاصة بتشغيل المستشفى السعودي الميداني في الجزيرة، مضيفا أن عملية الاحتجاز انطلقت من ميناء الحديدة.

المصدر: “سبوتنيك” + وكالات