الجزائر – قرر مجلس الأمة الجزائري (البرلمان) إنشاء لجنة تحقيق برلمانية للتقصي في أسباب ندرة بعض المواد الغذائية في الأسواق الجزائرية، ومن يقف خلف ذلك.

وأضاف بيان مجلس الأمة، السبت، خلال اجتماع استثنائي، أنه “تم الاتفاق على إنشاء لجنة تحقيق برلمانية تعهد إليها مسؤولية التحقيق والتقصي في مشاكل الندرة التي طالت بعض المواد الأساسية ذات الاستهلاك الواسع عبر الوطن، والوقوف على الدوافع الأساسية للمتسبين فيها، ومحاولات إحداث القلاقل وجر البلاد إلى ما لا يحمد عقباه”.

وأوضح البيان أنه “عملا بنص المادة 159 من الدستور ومقتضيات القانون العضوي والنظام الداخلي، وبخصوص مستجدات الوضع في سوق السلع والبضائع وما اتصل بها من ممارسات وسلوكات عدوانية مشينة من بعض المضاربين والمحتكرين، تقرر إنشاء لجنة تحقيق برلمانية للتقصي في أسباب ندرة بعض المواد الغذائية”.

المصدر: صحيفة الشروق