ليبيا – شدد رئيس حكومة تسيير الأعمال عبد الحميد الدبيبة على ضرورة إيجاد مشاريع عملية وحقيقية لشريحة الشباب، لكونها تمثل العمود الفقري لبناء دولة مدنية.

موقف الدبيبة جاء وفقًا لبيان صحفي صادر عن مكتبه الإعلامي تابعته صحيفة المرصد خلال اجتماع ضمه برئيس وأعضاء لجنة 410 المعنية بتنظيم واستيعاب ودمج الشباب، وفيه أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية على ضرورة اشتراك كل الجهات في فريق واحد لتقديم الرؤى والأفكار الجدية والعملية.

وتابع الدبيبة: إن هذا يتم من خلال التواصل مع اللجنة لأنها بيت الخبرة الحقيقي لما قدمته من بيانات غاية في الدقة والمهنية والتفصيل الإحصائي لكل من تم دمجهم بالمنظومة المعدة لذلك. مشيدًا بعملها لتسهيل إجراءات ضم فئة الشباب واستيعابها بالكامل في مشاريع حقيقية وعملية تعود بالنفع على ليبيا.