ليبيا- التقى مندوب ليبيا بالأمم المتحدة طاهر السني بأمينها العام أنطونيو غوتيريش لمناقشة آخر تطورات الوضع في ليبيا والتحديات التي حالت دون إجراء الانتخابات.

ووفقًا لما ورد في تغريدة للسني بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” اطلعت عليها صحيفة المرصد، فقد شدد المندوب الليبي خلال اللقاء على ضرورة دعم الأمم المتحدة لإرادة الليبيين في تقرير مصيرهم من دون أية إملاءات.

وتابع السني: إن هذا الدعم الأممي يجب أن يشمل إيجاد حلول عملية لتحديات المسار الديموقراطي وسبل الوصول لتوافق وطني للخروج من الأزمة الراهنة وتحقيق الاستقرار والسلام بالبلاد.

بدوره، أكد غوتيريش اهتمامه الشخصي والتزامه بإنهاء الأزمة الحالية ودعم خيارات الليبيين لتحقيق الاستقرار والسلام.