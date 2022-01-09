السياحة والآثار المصرية تقيم معرضا أثريا مؤقتا عن “رحلة العائلة المقدسة” بمتحف شرم الشيخ (صور)

السياحة والآثار المصرية تقيم معرضا أثريا مؤقتا عن “رحلة العائلة المقدسة” بمتحف شرم الشيخ (صور)

مصر – أعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية عن إقامة معرض أثري مؤقت تحت عنوان “رحلة العائلة المقدسة” في متحف شرم الشيخ، وذلك يوم الثلاثاء 11 يناير الحالي ولمدة 6 أشهر.

وأوضحت الوزارة في بيان لها إنها ستقيم هذا المعرض بمناسبة انطلاق فعاليات النسخة الرابعة من “منتدى شباب العالم” خلال الفترة من 10 إلى 13 يناير، بمدينة شرم الشيخ جنوبي سيناء، وتزامنا مع الاحتفال بأعياد الميلاد المجيدة.

وقال مؤمن عثمان، رئيس قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار، إن “المعرض الذي تم إقامته بالتعاون مع قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس الأعلى للآثار والكنيسة القبطية، يضم 3 مخطوطات من مقتنيات المتحف القبطي بمصر القديمة، و 9 أيقونات نادرة تعرض لأول مرة، تم اختيارها من عدد من الكنائس المصرية: أبي سرجة، والمعلقة، والشهيد مرقوريوس أبو سيفين، والدمشيرية، والقديس مارمينا، والملاك ميخائيل”.

وأضاف أن هذه الأيقونات والمخطوطات تبرز مسار العائلة المقدسة والتي من ضمنها أرض سيناء”.

ولفت إلى أنه “طوال فترة إقامة المعرض، سينظم المتحف عددا من المحاضرات العلمية والتعليمية عن تاريخ الفن القبطي بالإضافة إلى ورش عمل لتعلم كيفية عمل الأيقونات”.

وأكد أنه في نهاية المعرض سيتم الاحتفال بدخول العائلة المقدسة إلى مصر والذي سيوافق 1 يونيو 2022.

من جانبها، أشارت ميريام ادوارد، المشرف العام على متحف شرم الشيخ، إلى أن المعرض سيقام بالركن البيزنطي بالمتحف، وأن الأيقونات المعروضة ترجع جميعها إلى القرنين الـ18 و الـ19 الميلادي.

المصدر: RT