ليبيا – شكل جهاز الشرطة القضائية لجنة للتحقيق وتحديد المسؤولية في واقعة الشغب والتمرد التي أدت إلى هروب عدد من النزلاء من سجن قرنادة.

بيان صحفي صادر عن الجهاز طالعته صحيفة المرصد، أشار إلى أن اللجنة برئاسة العميد نور الدين الهادي، والعميد عبد المنعم عساكر علي والعقيد وليد فرج الصوادق أعضاء. فيما اجتمعت اللجنة برفقة رئيس جهاز الشرطة القضائية اللواء مصطفى أبو حرارة مع المحامي العام بمحكمة استئناف البيضاء المستشار صالح آدم.

وتابع البيان: إن الاجتماع أتى لمناقشة ما تم اتخاذه من إجراءات حيال واقعة الهروب ‏والاطلاع على أوضاع السجن، فيما تم إلقاء القبض على مجموعة من الفارين من قبل إدارة الأمن والعمليات بالبيضاء وإعادتهم.