العراق – أفاد مراسل RT في العراق، اليوم الأحد، أن الجناح المسلح لزعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، انتشر الليلة الماضية في العاصمة بغداد.

وذكر المراسل، أن قوات “سرايا السلام” التابعة للصدر، انتشرت في بعض مناطق العاصمة بغداد بشكل مفاجئ الليلة الماضية.

وأضاف، أن معلومات تفيد بأن هذا الانتشار جاء “تحسبا لأي أمر طارئ”.

ويتزامن الانتشار هذا مع عقد الجلسة الأولى لمجلس النواب الجديد التي من المفترض أن تعقد اليوم الأحد، وجاء بعد ساعات على تغريدة الصدر التي أكد فيها أن “لا مكان للمليشيات في العراق”.

المصدر: RT