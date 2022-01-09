ليبيا – التقى رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري القيادي بحزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين أمس السبت، رئيس مجلس النواب بالإنابة فوزي النويري رفقة عضو مجلس النواب سالم قنان، بمقر إقامة الرئيس في العاصمة طرابلس.

الطرفان ناقشا بحسب المكتب الإعلامي لمجلس الدولة الإستشاري المسار الدستوري وسبل تسريع مسار العملية الانتخابية.

كما عبر الطرفان عن رفضهما للتدخلات الخارجية في الشأن الليبي، مؤكدين الملكية الوطنية للعملية السياسية، وأن الحل للأزمة لن يكون إلا ليبيّا – ليبيّا، وعبْر الأطراف الليبية مباشرةً.

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