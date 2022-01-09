الوفد الروسي يصل إلى جنيف لإجراء المفاوضات مع الولايات المتحدة حول الضمانات الأمنية

الوفد الروسي يصل إلى جنيف لإجراء المفاوضات مع الولايات المتحدة حول الضمانات الأمنية

جنيف – أفادت وزارة الخارجية الروسية بوصول الوفد الروسي إلى جنيف للمشاركة في المفاوضات الروسية الأمريكية حول الضمانات الأمنية.

وجاء في بيان صدر عن الوزارة ونشر على حسابها في “تلغرام”: “وصل الوفد الروسي برئاسة نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، إلى جنيف للمشاركة في المفاوضات الروسية الأمريكية حول الضمانات الأمنية”.

ومن المتوقع أن يبدأ لقاء الوفدين مساء اليوم الأحد في شكل عشاء. ويعد هذا اللقاء “تمهيديا”. أما الجزء الرئيسي للمفاوضات فيبدا غدا الاثنين وراء الأبواب المغلقة في أراضي البعثة الأمريكية الدائمة لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف.

وسيمثل الجانب الأمريكي في هذه المفاوضات النائب الأول لوزير الخارجية الأمريكي، ويندي شيرمان.

وبعد المفاوضات الروسية الأمريكية ستعقد في بروكسل جلسة مجلس “روسيا-الناتو”، كما ستعقد في فيينا مشاورات منظمة الأمن والتعاون الأوروبي التي تضم روسيا.

كانت روسيا نشرت في نهاية عام 2021 مشروعي معاهدة مع الولايات المتحدة واتفاقية مع حلف الناتو حول الضمانات الأمنية. وخاصة تطالب موسكو من شركائها الغربيين بتقديم ضمانات قانونية ملزمة لتخليهم عن فكرة توسع الناتو شرقا وضم أوكرانيا إلى الحلف وإنشاء قواعد عسكرية في الجمهوريات السوفيتية السابقة.

المصدر: نوفوستي