اليمن.. التحالف العربي يعلن مقتل أكثر من 400 عنصر من الحوثيين في غارات نفذها على شبوة ومأرب

اليمن.. التحالف العربي يعلن مقتل أكثر من 400 عنصر من الحوثيين في غارات نفذها على شبوة ومأرب

اليمن – أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية عن مقتل أكثر من 400 عنصر من جماعة الحوثيين في غارات جوية نفذها بمحافظتي شبوة ومأرب.

وقال التحالف في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس” إنه نفذ 27 عملية استهداف ضد الحوثيين في مأرب خلال الساعات الـ24 الماضية، مشيرا إلى أن هذه الاستهدافات أسفرت عن مقتل أكثر من 155 عنصرا من الحوثيين وتدمير 17 آلية عسكرية تابعة لهم.

ولفت إلى أنه نفذ 49 عملية استهدفت الحوثيين في شبوة خلال الساعات الـ24 الماضية، أدت إلى مقتل أكثر من 280 عنصرا من الحوثيين وتدمير 33 آلية عسكرية تابعة له.

المصدر: “واس”