كازاخستان – تواصل العملات الافتراضية تسجيل تراجعات متتالية منذ قرابة أسبوعين، لأسباب أبرزها ما يجري في أحداث في كازخستان، إحدى أبرز عواصم تعدين العملات الافتراضية.

وتراجع سعر بيتكوين بنسبة 1 بالمئة أو 412 دولارا بحلول الساعة (09:31 ت.غ)، إلى 41.5 ألف دولار أمريكي، بينما تراجعت بنسبة 16 بالمئة مقارنة مع إغلاق تعاملات 2021.

وتعتبر كازاخستان ثاني أكبر عاصمة لتعدين العملات الافتراضية بقيادة بيتكوين، في وقت شهدت الإنترنت تقطعات خلال الأسبوع الماضي، من جانب الحكومة.

وتشهد كازاخستان من أكثر من أسبوع، أعمال عنف ناتجة عن ارتفاع أسعار سلع رئيسة إلى جانب الوقود، بينما تعتبر البلاد منتجا رئيسا للنفط بمتوسط 1.5 مليون برميل يوميا.

وبلغت القيمة السوقية لعملة بيتكوين اليوم، 789.6 مليار دولار موزعة على 18.924 مليون وحدة من إجمالي 21 مليون وحدة مخصصة للتداول.

كما تراجع سعر وحدة إيثيريوم -ثاني أكبر عملة من حيث القيمة السوقية- بنسبة 3.23 بالمئة أو 104 دولارات، إلى 3111 دولارا للوحدة الواحدة، بقيمة سوقية 370.55 مليار دولار.

وما تزال العملات الافتراضية بعيدة عن إجمالي القيمة السوقية الأكبر، المسجل خلال وقت سابق من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، والبالغ 3 تريليونات دولار، مقابل 2.04 تريليون دولار حاليا.

وكالات