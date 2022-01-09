تركيا – تجاوزت قيمة صادرات تركيا من الخضار والفواكه الطازجة 3 مليارات دولار العام المنصرم.

وبحسب معطيات اتحاد مصدري الخضار والفواكه الطازجة في منطقة البحر المتوسط بتركيا، سجلت صادرات القطاع زيادة بـ 13 بالمئة خلال 2021 مقارنة بالعام الذي قبله.

وارتفعت قيمة الصادرات من مليارين و729 مليون دولار في 2020، إلى 3 مليارات و83 مليون دولار في 2021.

وفي حديث للأناضول، قال نجدت سين رئيس الاتحاد، إنهم يواصلون تحقيق اسهامات كبيرة في الاقتصاد الوطني عبر صادراتهم.

وأفاد أن القطاع يحقق زيادة في الصادرات كل عام، وأكد على أهمية زيادة صادرات العام المنصرم رغم تداعيات جائحة كورونا.

وأعرب عن ثقته في مواصلة القطاع نجاحاته خلال العام الحالي أيضا.​​​​​​​

الأناضول