تركيا – سجلت صادرات تركيا من سمك السلمون زيادة بـ 132 بالمئة العام المنصرم، لتصل 130 مليون دولار.

وفي حديث للأناضول، أكد أفق أطاكان دمير، عضو مجلس إدارة اتحاد مصدري المنتجات المائية في منطقة إيجه، أن السلمون التركي بات يحظى بالاقبال في أرجاء العالم إلى جانب السلمون المنتج في النرويج وتشيلي.

وأشار إلى أن صادرات تركيا من السلمون بلغت 130 مليون دولار في 2021، وتوقع مضاعفة الرقم ليصل إلى مستوى 250-300 مليون دولار العام الحالي.

وأفاد أن روسيا تعد المستهلك الأكبر للسلمون التركي، الذي يتم تصديره.

وأشار إلى أنهم يصدرون السلمون إلى الولايات المتحدة والدول الأوروبية واليابان والشرق الأقصى، إلى جانب روسيا.

الأناضول