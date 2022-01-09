إسبانيا – ألحق فريق ريال مدريد هزيمة ساحقة بضيفه فالنسيا (4-1)، في المباراة التي جرت بينهما مساء يوم السبت، في إطار منافسات الجولة العشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وأحرز المهاجم الفرنسي كريم بنزيما هدفين للفريق الملكي الأول والرابع في الدقيقتين (43 و88) وتخللهما ثنائية زميله البرازيلي فينيسيوس جونيور في الدقيقتين (52 و61) على الترتيب.

بينما سجل المهاجم البرتغالي غونزالو غويديس الهدف اليتيم لـ”خفافيش” فالنسيا في الدقيقة 77 من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب “سانتياغو برنابيو” في العاصمة مدريد.

واستعاد ريال مدريد توازنه بعد هزيمته في الجولة الماضية أمام مضيفه خيتافي بهدف وحيد، ورفع رصيده إلى 49 نقطة، في صدارة جدول ترتيب الليغا.

في المقابل، مني فالنسيا بالهزيمة الثانية على التوالي، ويشغل المركز التاسع على سلم الترتيب برصيد 28 نقطة، وبانتظار بقية مباريات هذه الجولة.

المصدر: RT