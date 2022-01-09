مصر – تتصدر مصر، قائمة أكثر المنتخبات تتويجا بكأس إفريقيا عبر تاريخها، قبل افتتاح النسخة الـ33 من البطولة، اليوم الأحد بالكاميرون، والتي تستمر فعالياتها حتى السادس من فبراير المقبل.

وهيمن “الفراعنة” على البطولة القارية بفوزهم بها سبع مرات، أعوام 1957، 1959، 1986، 1998، 2006، 2008، و2010.

وتأتي الكاميرون في المركز الثاني في قائمة أكثر المنتخبات تتويجا بالكأس الغالية، بخمسة ألقاب، ثم غانا بأربعة ألقاب.

وفيما يلي سجل الفائزين بكأس أمم إفريقيا منذ إطلاق المسابقة لأول مرة في 1957:

1 مصر – سبعة ألقاب.

2 الكاميرون – خمسة ألقاب.

3 غانا – أربعة ألقاب.

4 نيجيريا – ثلاثة ألقاب.

5 كوت ديفوار – لقبان.

– الجزائر – لقبان.

– الكونغو الديمقراطية – لقبان.

8 زامبيا – لقب واحد.

– تونس – لقب واحد.

– السودان – لقب واحد.

– إثيوبيا – لقب واحد.

– المغرب – لقب واحد.

– جنوب إفريقيا – لقب واحد.

الكونغو برازفيل – لقب واحد.

المصدر:RT