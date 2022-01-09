ليبيا – أكد حسين صبري مستشار وزير القوى العاملة للمعلومات والتحول الرقمي في مصر أن العمالة المصرية ما زالت لديها تخوفات أمنيًا من السفر إلى ليبيا.

صبري أوضح في تصريحات لموقع القاهرة 24 الإخباري تابعتها صحيفة المرصد أن الجانب الليبي أوضح في كافة لقاءاته مع نظيره المصري أن كل الأمور مستقرة، مشيرًا إلى أن منظومة الربط الإلكتروني تم إطلاقها لإتاحة الوصول إلى العامل المصري طوال الوقت.

وأضاف صبري: إن المنظومة تضمن جدية العقود وعدم حدوث أي تجاوز والقضاء على عقود السماسرة الوهمية والتأمين الصحي وفيزا الإقامة، في وقت يضمن فيه بروتوكول تعاون حكومتي مصر وليبيا للطرفين تحقيق أهدافهما وعدم تعرض العامل المصري لأي تجاوز وأن يكون مؤهلًا بشكل تام للوظيفة المطلوبة.

وأبدى صبرى استغراب الحكومة المصرية من طبيعة الطلبية الأولى للعمالة المصرية المؤمل أن تمارس أدوارها في ليبيا، لكونها تشمل المجال الطبي، مشيرًا إلى وجود مستشفى بدأ يعود للحياة ويحتاج إلى أطباء وممرضين في وقت ستغطي فيه العقود القادمة كافة المجالات.