ليبيا – التقى رئيس مجلس ادارة المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مصطفى صنع الله أمس السبت فور وصوله مدينة راس لانوف بأعيان وحكماء ووجهاء منطقة خليج السدرة.

أعيان وحكماء المنطقة ألقوا كلمات الترحيب بمصطفى صنع الله والوفد المرافق له، معبرين عن سعادتهم لاستضافة جزء من أعمال اجتماعات الجمعية العمومية للمؤسسة الوطنية للنفط وشركاتها في مدينة راس لانوف.

وعبروا عن شكرهم وتقديرهم لمصطفى صنع الله لدوره الكبير في المحافظة على وحدة القطاع والخروج به من الانقسام السياسي، كما تمت مناقشة إمكانية مساعدة إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة في صيانة المستشفيات بالمنطقة، واستحداث مستشفيات جديدة وصيانة المدينة السكنية القديمة وفق الإمكانيات المتاحة.

وفي بداية حديثه تقدم صنع الله بالتعازي للحكماء والأعيان في وفاة اثنين من حكماء المنطقة وهم “المرحوم عبد السلام أبو لاهية” و”المرحوم عبد الحميد الأطيوش”، متمنيًا أن يتقبلهم الله بواسع مغفرته ويدخلهم فسيح جناته.

وقال: “يربطني بهذه المنطقة رباط عضوي، وأتشرف بمعرفة كل قبائلها وسبق لي أن قضيت فيها فترة طويلة من سنوات حياتي العملية، وأعرفها جيدًا وهي تستحق أكثر من كل هذه المطالب، فهذه المدينة تقع في منتصف ليبيا بالتمام وتحتوي على أكبر موانئ تصدير النفط في ليبيا، بالإضافة الى اكبر مجمع بتروكيماويات في ليبيا وهي تستحق كل سبل التقدم والاستقرار ولولا شح الميزانيات وقلة الإمكانيات لقدمنا الكثير ولكن سنعمل على تحقيق التنمية المكانية”.

وفي هذا الصدد أثمرت الجهود على اعتماد إنشاء صندوق لتنمية المناطق النفطية بعد الاتفاق مع حكومة الوحدة الوطنية، وسيقوم هذا الصندوق بتمويل جميع مشاريع التنمية المكانية، بالإضافة إلى أن المؤسسة الوطنية للنفط ستستمر في دعمها لكل المناطق المجاورة لعملياتها على جميع الأصعدة.

وأضاف قائلًا: “إن عقد اجتماعات الجمعية العمومية في مدينة راس لانوف تعد بمثابة رسالة مهمة على أن المنطقة آمنة وستنعكس عليها بالإيجاب”.

وحضر اللقاء أبو القاسم شنقير والعماري محمد العماري وجاد الله العوكلي أعضاء مجلس الإدارة ورؤساء مجلس إدارات شركات راس لانوف وسرت والخليج والجوف والإنشاءات النفطية ومدير عام شركة الإنشاءات النفطية.