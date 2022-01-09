ليبيا – قال رئيس حزب الائتلاف الجمهوري الكاتب والباحث السياسي عز الدين عقيل إن المعترضين في الوقت الحالي بمناطق الهلال النفطي هم عموم الشعب.

عقيل أوضح خلال في تصريحات تلفزيونية لقناة العربية طالعتها صحيفة المرصد أن تواجد هؤلاء المعترضين يأتي احتجاجًا على قيام حكومة الوحدة الوطنية بقطع مرتبات القوات المسلحة، مضيفًا بالقول: “أعتقد أن حالة كبيرة من الإحباط وخيبة الأمل تجري الآن وتخيم على ليبيا”.

وأضاف عقيل قائلًا: “فجزء من الشعب الذي هم مع القيادة العامة في الشرق وهناك أعداد كبيرة في غرب البلاد وجنوبها يشعرون بخيانة من هذه الحكومة التي تسمى بحكومة الوحدة الوطنية”. مبينًا أن الممثلين للجيش في جنيف أو تونس هم من قاموا بإنتاج الأخيرة.

وتابع عقيل: إن هؤلاء ساهموا في ذلك على أمل أن تكون حكومة وحدة وطنية تساوي بين جميع الأطراف خاصة القوى المسلحة، لأن الصراع في ليبيا أساسه صراع مسلح فليس هناك أي أطراف سياسية حقيقية بل جيش وجماعات ميليشياوية في غرب البلاد.

وبين عقيل: إن ما يجري هو تدفق للأموال نحو الجماعات الميليشياوية في غرب البلاد وأمراء الحرب ضمن التحالف الذي جرى بين رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة وبين هذه الجماعات وحرمان للجيش منها، رغم كونه الأقرب للمؤسسة العسكرية بمفهومها التقليدي.

ووصف عقيل حرمان الآلاف من مرتباتهم التي هي قوتهم وقوت عيالهم بالمسألة الخطيرة جدًا، في وقت تمارس فيه للأسف لجنة الـ10 العسكرية المشتركة “صمت القبور”؛ إذ لا بد لها أن تصدر بيانًا تتحدث فيه ويكون موجها للأمم المتحدة وإلى كل القوى الدولية.

وأضاف عقيل: إن البيان يجب أن يحدد العواقب الوخيمة لقطع المرتبات والاختراق الخطير والسقوط والانهيار الممكن للهدنة الموقعة. مبينًا أن من الصعب على اللجنة الاستمرار بالمساعدة على الصمود لوجود عداء من حكومة الوحدة الوطنية تجاه القيادة العامة في وقت قد تتفجر فيه تظاهرات بمدن أخرى خلال الأيام القادمة.