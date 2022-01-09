الكاميرون – تتجه أنظار عشاق الكرة الإفريقية مساء اليوم الأحد، نحو ملعب “باول بيا ستاديوم” بالعاصمة الكاميرونية ياوندي، الذي يحتضن المباراة الافتتاحية للنسخة الـ33 لبطولة كأس الأمم الإفريقية.

وسيبدأ منتخب الكاميرون “الأسود”، تحت قيادة مديره الفني البرتغالي توني كونسيساو (60 عاما)، المباراة الافتتاحية، التي ستقام في تمام الساعة (16:00) بتوقيت غرينتش، بالتشكيلة الأساسية التالية:

أونانا – أونغيني – نغادجي – تولو- فاي – أجويسا – نغامالو – غويت – مالونغ – أبو بكر – أيكامبي.

بينما يستهل منتخب بوركينا فاسو “الخيول” مشواره في البطولة بالتشكيلة الأساسية التالية:

كوفي – كابوري – دايو – ياجو – مالو – جوارلا – توريه – تراوري – سانغاري – بيالا – تابسوبا.

ويلعب منتخبا الكاميرون وبوركينا فاسو في المجموعة الأولى، إلى جانب كل من إثيوبيا والرأس الأخضر (كابو فيردي).

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، عن “تحديث” بشأن عدد التبديلات المسموح بها في مباريات كأس أمم إفريقيا.

وسيعتمد الـ”كاف” قاعدة التبديلات الخمسة في كل مباراة، مع إتاحة ثلاث فرص كحد أقصى لكل منتخب لإجراء التغييرات خلال الوقت الأصلي، بجانب السماح بتبديل إضافي واحد لكل طرف، في حال الوصول إلى الأشواط الإضافية.

كما أصدر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الـ”كاف”، يوم أمس السبت، بيانا خاصا بلوائح فيروس كورونا خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021، المؤجلة من العام الماضي، بسبب الجائحة.

وقال الـ”كاف” في بيانه: “سيطلب من المنتخب أن يلعب مباراة إذا كان لديه ما لا يقل عن 11 لاعبا متاحين، وجاءت نتيجة اختبارهم سلبية (أي غير مصابين). وفي حالة غياب حارس المرمى، يجب على أي لاعب آخر من الفريق تعويضه، بشرط أن يكون العدد الإجمالي للاعبين المتاحين أحد عشر على الأقل”.

وتابع: “سيتم اعتبار المنتخب الذي لا يتوفر لديه 11 لاعبا على الأقل أنه خسر المباراة بنتيجة 0-2. وفي حالات استثنائية، ستتخذ اللجنة المنظمة لكأس الأمم الإفريقية القرار الذي تراه مناسبا”.

المصدر: وكالات