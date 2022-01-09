ليبيا – أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم الأحد حصيلة يوم أمس السبت بتسجيل 579 إصابة جديدة بفيروس كورونا، إضافة إلى 10 حالات وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية و134 حالة جرحة.

المركز وفي بيان له تلقت المرصد نسخة منه، بيّن أن نسبة الإصابات بلغت 10.6 بالمئة، من أصل5617 عينة تسلمها المركز من المختبرات التابعة له.

ونوه المركز إلى شفاء698 حالة، ليرتفع عدد حالات التعافي إلى 380434 حالة، فيما وصل عدد الحالات النشطة إلى 7225 حالة، إضافة إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 5788 حالة.

وأشار المركز إلى إجمالي عددد المطعمين ضد فيروس كورونا بالجرعة الأولى الذي بلغ 1,905,997 والمطعمين بالجرعة الثانية الذي بلغ880,063.