منتخب الكاميرون على موعد اليوم مع رقم قياسي وفض الاشتباك مع مصر

منتخب الكاميرون على موعد اليوم مع رقم قياسي وفض الاشتباك مع مصر

الكاميرون – يخوض منتخب الكاميرون مباراة تاريخية على أرضه ضد منتخب بوركينا فاسو، مساء اليوم الأحد، في افتتاح النسخة الثالثة والثلاثين من بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم.

وسيظهر منتخب الكاميرون “الأسود” في المباراة الافتتاحية، للمرة السابعة في تاريخ البطولة، لينفرد بالرقم القياسي، وفض الاشتباك مع منتخب مصر “الفراعنة” الذي قص شريط الافتتاح 6 مرات.

ولكن منتخب مصر يحمل الرقم القياسي الأغلى، وهو الفوز باللقب 7 مرات، مقابل 5 ألقاب لوصيفه الكاميروني، ويليهما غانا في المركز الثالث برصيد 4 ألقاب.

ويلعب منتخب الكاميرون في المجموعة الأولى إلى جانب كل من إثيوبيا والرأس الأخضر “كابو فيردي” إضافة إلى بوركينا فاسو.

بينما سيستهل منتخب “الفراعنة” مشواره في البطولة بمواجهة نظيره النيجيري يوم الثلاثاء المقبل، وذلك ضمن مباريات المجموعة الرابعة، التي تضم أيضا منتخبي السودان وغينيا بيساو.

المصدر: وكالات