بروكسل – بحث رئيس الدبلوماسية الأوروبية، جوزيب بوريل، ووزير الخارجية الأمريكي، إنتوني بلينكن، أمس السبت، الاقتراحات التي طرحتها روسيا بخصوص الأمن في أوروبا.

وجاء في بيان صدر عن وزارة خارجية الاتحاد الأوروبي: “بحث بلينكن وبوريل الاتصالات الثنائية ومتعددة الجوانب حول المقترحات الروسية الخاصة بالرؤية الروسية لآليات ضمان الأمن في أوروبا”.

وأشار بلينكن وبوريل إلى أن كل المناقشات الأمريكية الروسية حول الأمن الأوروبي ستجري بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي وبمشاركته.

وستجري روسيا والولايات المتحدة اليوم الأحد وغدا الاثنين (9-10 يناير الجاري) مشاورات في جنيف لبحث المقترحات الروسية حول الضمانات الأمنية. وبعد ذلك ستعقد في بروكسل جلسة مجلس “روسيا-حلف الناتو”، وفي فيينا مشاورات منظمة الأمن والتعاون الأوروبي.

وكانت روسيا نشرت في نهاية عام 2021 مشروعي معاهدة مع الولايات المتحدة، واتفاقية مع حلف الناتو حول الضمانات الأمنية. وخاصة تطالب روسيا من شركائها الغربيين تقديم ضمانات قانونية لتخليهم عن مواصلة توسع الناتو شرقا، وعن ضم أوكرانيا إلى الحلف، وعن إنشاء قواعد عسكرية في الجمهوريات السوفيتية السابقة.

المصدر: نوفوستي