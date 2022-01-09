ليبيا – قررت المستشارة الأممية ستيفاني وليامز تأجيل زيارتها إلي مدينة بني وليد نظرًا للاحتجاجات الشعبية التي تشهدها المدينة، وبعد رفض أهاليها هذه الزيارة.

زوفقًا لبيان صحفي صادر عن ويليامز طالعته صحيفة المرصد، فقد قررت تأجيل زيارة السبت إلى مدينة بني وليد من دون إلغائها، معربة عن شكرها للمجلس البلدي والمجلس الاجتماعي في هذه المدينة على جهودهم الطيبة.

وأشارت ويليامز إلى أنها تظل حريصة جدًا على زيارة مدينة بني وليد ومتابعة التنسيق لتحديد موعد الزيارة في أقرب وقت ممكن للاستماع إلى أهلها في إطار مشاوراتها مع مختلف المكونات.