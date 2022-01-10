عمان – ارتفع حجم مبيعات العقارات في السوق الأردنية، خلال العام الماضي، بنسبة 8 بالمئة مقارنة مع 2019، ليتجاوز 5 مليارات دينار (7.05 مليارات دولار).

وتم استثناء بيانات 2020، لتعرض القطاع إلى ظروف غير مواتية هبطت بمبيعات العقارات لمستويات غير مسبوقة.

وحسب بيان لدائرة الأراضي والمساحة (حكومية)، الأحد، وصلت إيرادات الحكومة من مبيعات العقارات، 210 ملايين دينار (296.2 مليون دولار) بانخفاض 9 بالمئة مقارنة مع 2019.

وبلغت قيمة إعفاءات تسجيل الشقق خلال العام الماضي 117 مليون دينار (165 مليون دولار)، بارتفاع 63 بالمئة مقارنة مع 2019.

وأشار البيان إلى “ارتفاع القيمة التقديرية لمبيعات العقارات لغير الأردنيين خلال العام الماضي، بنسبة 9 بالمئة إلى 257 مليون دينار (362.3 مليون دولار).

الأناضول