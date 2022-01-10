التحالف العربي يعلن مقتل المئات من الحوثيين في مأرب وشبوة

التحالف العربي يعلن مقتل المئات من الحوثيين في مأرب وشبوة

اليمن – أعلن التحالف العربي في اليمن عن مقتل 65 مسلحا وتدمير 11 آلية ومواقع اتصالات خلال عمليات مأرب، موضحا تنفيذ 15 عملية استهداف ضد جماعة الحوثيين في مأرب خلال آخر 24 ساعة.

وأضاف التحالف في بيانه: تم مقتل أكثر من 290 مسلحا حوثيا، وتدمير 30 آلية ومعسكرات خلال 39 عملية استهداف في شبوة.

وأعلن التحالف العربي، أمس السبت، عن تدمير 6 مواقع لتخزين وإطلاق المسيرات، في محافظة حجة باليمن.

يذكر أن التحالف العربي، مع قوات “ألوية العمالقة” والقوات الجنوبية، كان قد بدأ مرحلة جديدة لتأمين مناطق شرق اليمن والشريط الساحلي على بحر العرب.

المصدر: واس