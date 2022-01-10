ليبيا – قالت عضو مجلس الدولة الاستشاري نعيمة الحامي العضو بالمؤتمر العام منذ عام 2012 إن المجلس عقد جلسة يوم الخميس الماضي وقدم خالد المشري إحاطة بلقاء المغرب، مشيرةً إلى أن الآراء للأمانة مختلفة ومتباينة، وكان من هذا اللقاء بحد ذاته من الحكومة ومن الانتخابات وخارطة الطريق.

الحامي أضافت خلال مداخلة عبر برنامج “بانوراما الحدث” الذي يذاع على قناة “ليبيا بانوراما” السبت وتابعته صحيفة المرصد: “رأي المجلس في اللحظات الأولى هي أن يكون هناك استفتاء على الدستور، هو الأول وإذا لم يكن هناك استفتاء يعتمد الدستور لدورة برلمانية واحدة وأن تكون انتخابات برلمانية وليست رئاسية”.

وتابعت: “وهناك رأي بالإبقاء على الحكومة؛ لأن خارطة الطريق وملتقى الحوار جاء بالحكومة لمدة 18 شهرًا وتنتهي في شهر 6، وهذا رأي جل أعضاء المجلس وعلى أمل أن الخارطة تعطينا انتخابات سريعة في 6 أشهر وندخل انتخابات، وهذا لم يأتِ في لقاء عقيلة والمشري أن تكون هناك انتخابات في شهر 6. الإبقاء على الدبيبة فيه خلاف وجلنا مع بقائه”.

ولفتت إلى أن المشري قال: إن الزيارة واللقاء غير رسميين، وهذا متعارف عليه في كل دول العالم، وفي كل الدول تحدث هناك لقاءات، لكن المثير في اللقاء أن عقيلة صالح متوقف عن العمل ولا يحمل صفة في هذه الأيام. مبينةً أن هناك اتفاقات على بعض الأمور منها المسار الدستوري والانتخابات والحكومة التنفيذية.

وأردفت: “الانتخابات حدث اتفاق على أن يكون هناك استفتاء على الدستور وتجرى انتخابات وفق الدستور، من هم بالأمس خصوم ضد الدستور اليوم يتفقون عليه، لكن كان شرط عقيلة أن يكون هناك تعديل على الدستور قبل طرحه للاستفتاء بالنسبة للانتخابات أن يكون وفق الدستور في حال تم الاستفتاء عليه وجاء بنعم، أما الحكومة فبالفعل عقيلة يرى تغيير الحكومة وخالد المشري والمجلس يرون الإبقاء على الحكومة لمدة 6 أشهر، ولكن هذه المخرجات هل هي صحيحة؟ هناك تفاؤل كبير”.

واعتبرت أنه طالما اللقاء غير رسمي وعقيلة صالح متوقف على العمل ولا يحمل صفة فالمخرجات لن يكون لها جدوى، بحسب قولها.