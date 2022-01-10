ليبيا – عقد رئيس حكومة تصريف الاعمال عبد الحميد الدبيبة اجتماعًا الأحد مع مديري الأجهزة التنفيذية المتمثلة في (جهاز تنمية وتطوير المراكز الادارية – جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات – جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق) وبحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة.

الدبيبة اطلع بحسب ماذكر مكتبه الإعلامي على المخصصات المالية من الباب الثالث (باب التنمية) خلال الحزمة الثانية والمشاريع المستهدفة من خلالها وخطط هذه الأجهزة لتنفيذها.

بدرهم، أكد رؤساء الأجهزة بأن الحزمة تشمل البدء في تنفيذ الطريق الدائري الثااث وصالة الركاب بمطار بنينا وصيانة وتجهيز عدد من المستشفيات العامة، وعدد من الطرق الرئيسية إلى جانب خدمات المرافق المتكاملة لعدد من المدن الليبية.

من جهته، أكد الدبيبة على ضرورة تفعيل مشاريع تطوير البنى التحتية بمختلف المدن وعلى أن يتم توضيح هذه المشاريع للعيان لكي يتابع المواطنين الإجراءات المتخذة بالخصوص، خاصة وأن هنالك من يشوش الرأي العام، ويدعي بأن المشاريع لم تُرَ على أرض الواقع رغم بدء العمل في عدد كبير منها وهذا ما يحتاج للتوضيح.