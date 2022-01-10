الرئيس السوري يطمئن على صحة نظيره الموريتاني إثر إصابته بكورونا

الرئيس السوري يطمئن على صحة نظيره الموريتاني إثر إصابته بكورونا

سوريا – نقل وزير الخارجية السوري فيصل المقداد رسالة من الرئيس بشار الأسد إلى الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني للاطمئنان على صحته، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه المقداد مع وزير الخارجية الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد.

وتضمنت الرسالة “تمنيات الأسد للرئيس الغزواني بالشفاء العاجل إثر إصابته بفيروس كورونا وللشعب الموريتاني المزيد من التقدم والازدهار”.

وبحث الوزير المقداد مع نظيره الموريتاني خلال الاتصال “مسيرة العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تطورها وتقدمها بما يتناسب مع تطلعات الشعبين الشقيقين في سوريا وموريتانيا”.

المصدر: “سانا”