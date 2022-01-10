فنلندا – نجح باحثون في إنشاء آح بيض نباتي وصديق للبيئة باستخدام الفطريات، والذي يمكن أن يوفر بديلا لتربية الدجاج المكثفة.

وابتكر باحثون في فنلندا ovalbumin، وهو البروتين الأساسي في زلال البيض، من Trichoderma reesei، وهو نوع من الفطريات المعروفة بتلف الملابس.

ويمكن أن يصبح Ovalbumin الذي يتم إنتاجه بشكل أخلاقي باستخدام T. reesei – المسمى ‘Tr-OVA’ – بديلا مستداما لمسحوق بروتين بياض بيض الدجاج، وهو مكون يستخدم على نطاق واسع في صناعة الأغذية.

ووجد الباحثون أن Tr-OVA قللت من متطلبات استخدام الأراضي بنسبة 90% تقريبا والغازات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة تصل إلى 55%، مقارنة بإنتاج بيض الدجاج.

وأجرى البحث علماء في جامعة هلسنكي بالتعاون مع مركز البحوث التقنية VTT الفنلندي.

ويقول الباحثون: “على الرغم من أن هذا النهج يمكن أن يولد Ovalbumin البيضاوي على نطاق تجريبي، إلا أنه لم يتم استكشاف الآثار البيئية للإنتاج على نطاق صناعي”.

ولصنع Tr-OVA، بدأ الباحثون بتحديد الكود الجيني لـOvalbumin البيضاوي، الذي يمثل حوالي 54% من إجمالي بروتينات زلال البيض، والمعروف باسم بياض البيض.

وأدخل الجين الذي يحمل مخططات Ovalbumin البيضاوي بواسطة أدوات التكنولوجيا الحيوية الحديثة في الفطر، والذي أنتج بعد ذلك وأفرز البروتين نفسه الذي ينتجه الدجاج.

وتم بعد ذلك فصل بروتين Ovalbumin البيضاوي من الخلايا وتركيزه وتجفيفه لتكوين المنتج النهائي.

وقارن الباحثون أيضا تأثيرات إنتاج Tr-OVA مع وحدة مكافئة من بروتين آح بيض الدجاج المجفف الحقيقي المنتج في فنلندا وألمانيا وبولندا.

وخفض إنتاج Tr-OVA من معظم التأثيرات المرتبطة بالزراعة، مثل الاحتباس الحراري واستخدام الأراضي، وفقا لتقرير الفريق.

وقالت ناتاشا يارفيو من جامعة هلسنكي: “قلل Ovalbumin البيضاوي المنتج من الفطريات من متطلبات استخدام الأرض بنحو 90% والغازات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة 31 إلى 55% مقارنة بإنتاج نظيره القائم على الدجاج. وفي المستقبل، عندما يعتمد الإنتاج على طاقة منخفضة الكربون، فإن التخمير الدقيق لديه القدرة على تقليل التأثير حتى بنسبة تصل إلى 72%”.

وتحتاج المنتجات المزروعة بالخلايا عموما إلى كهرباء أكثر من المنتجات الزراعية النموذجية، وبالتالي فإن نوع مصدر الطاقة المستخدم يؤثر على مستوى التأثير البيئي.

ومع ذلك، فإن كمية المدخلات الزراعية اللازمة لإنتاج Ovalbumin البيضاوي بواسطة الميكروبات – مثل الجلوكوز – بشكل عام أقل بشكل كبير لكل كيلوغرام من مسحوق البروتين.

وبشكل عام، يمكن أن يكون لهذا الحل القائم على التكنولوجيا الحيوية – فصل إنتاج البروتينات الحيوانية عن تربية الحيوانات باستخدام نظام إنتاج ميكروبي بدلا من ذلك – تأثيرات بيئية هائلة.

المصدر: ديلي ميل