ليبيا – قال النائب الأول لرئيس حكومة الوحدة حسين القطراني إنه من أهم صلاحيات النائب الأول وفق الاتفاق السياسي الإشراف والمتابعة لكل وزراء حكومة الوحدة الوطنية، التي جاءت في ظروف غير اعتيادية.

القطراني أشار خلال لقاء خاص أذيع على قناة “المسار” السبت وتابعته صحيفة المرصد إلى أن الحكومة جاءت بعد خلاف سياسي كبير بين الشرق والغرب والجنوب، وبعد تدخل الأمم المتحدة وبعض الدول شكلت لجان ومشاورات أنتجت حكومة الوحدة الوطنية.

وتابع: “أنا نائب رئيس لكل ليبيا وليس لإقليم في عينه لو استمر رئيس الوزراء في قراراته سأكون أول المعارضين للقرارات الفردية، وهذا أول شيء لا يسمح به الليبيون ودخول رئيس الحكومة في الانتخابات، بالرغم من أنه من حقه، لكنه يجب أن يسعى لتوفير الغذاء والدواء وكل المستلزمات”.

كما أضاف: “سابقًا لم يكن هناك تفاهم مع الرئيس، وهو من يصدر القرارات، أنا ارفض حتى كتابيًا بعض قراراته التي صدرت لأني لم أحضرها وهذه مواقف لا بد أن تحسب، هناك قرارات أراها ليست مدروسة جيدًا وأنا لست مسؤولًا عنها وأرفضها حتى كتابيًا”.

وأكد على أنه لا يسمح لأي كان أن يتخذ قرارات بناء على توجهات سياسية قائلًا: “لا نرضى أن الجيش في الجنوب والغرب والشرق مرتباتهم رهينة لأبعاد سياسية هذا نرفضه، بالتالي لا نسمح لأي توجهات سياسية أن تضغط على جنودنا بالمرتبات وتواصلنا لتفاهم بصرف المرتبات”.

وعلق على ما يوجهه البعض من لوم لرئيس الحكومة أنه سعى لإفشال الانتخابات ولو حتى بترشحه، وما نتج عنه من خلافات عرقلة إجراء الانتخابات، قائلًا: “الاتهامات صحيحة، الدبيبة تعهد أمام لجنة الـ 75 أنه لن يتقدم للانتخابات، ونحن مسلمون والعهد مرة واحدة عندنا، لماذا الآن تقدم للانتخابات؟ دخوله للانتخابات ممكن لإرباكها”.

وفيما يلي النص الكامل للقاء:

س/ النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، هذا المنصب، ما الصلاحيات المخولة وفق القانون؟ وهل تمتعتم بصلاحياتكم كاملة؟

من أهم صلاحيات النائب الأول وفق الاتفاق السياسي الإشراف والمتابعة لكل وزراء حكومة الوحدة الوطنية، وحكومة الوحدة الوطنية أتت في ظروف غير اعتيادية، الحكومة جاءت بعد خلاف سياسي كبير بين الشرق والغرب والجنوب، وبعد تدخل الأمم المتحدة وبعض الدول شكلت لجان ومشاورات أنتجت حكومة الوحدة الوطنية، وهي كبيرة تتكون من 33 وزيرًا وأكثر، وشاركت فيها كل أطياف الشعب الليبي وكان من ضمن الاتفاق رئيس ونائبان، الرئيس من الإقليم الأكبر الغربي ونائب للإقليم الأكبر في الكثافة بعده أقليم برقة النائب الأول والنائب الثاني لإقليم فزان، ولكبر الحكومة كان يفترض أن يكون اتفاقًا، لأن هذا اتفاق سياسي يجب أن يكون هناك اختصاصات لنواب الرئيس، ولكن رئيس الحكومة سعى من أول اجتماع على أساس أن يأخذ تفويضًا لكبر الحكومة وكثرة وزرائها، وأنه ليس بالإمكان في أي اجتماع من اجتماعات الوزراء بطريقة سير العمل عرض فكرة تفويض الوزير في بعض النقاط.

أنا من أول اجتماع رفضت التفويض وقلت لا نحتاجه لأننا فريق واحد، ومجلس الرئاسة رئيس ونائبان، وجهة نظري تعطى اختصاصات لكل نائب وفيه وزارات معينة تبدأ عنده صلاحيات مباشرة، ولكن رئيس الوزراء أصر أن يأخذ تفويضًا وأنا رفضت والاجتماع الثالث حصل لي وعكة صحية وأقنع بعض الوزراء أنه يتخذ قرار التفويض، ولكن حدد في نقطتين الأولى صرف مبالغ الطوارئ والنقطة الثانية هي الجمعيات العمومية تتكون من عدة شركات وهي الإدارة الوسطى.

رئيس الوزراء اتخذ ومنح تفويضًا من مجلس الوزراء في نقطتين بالتشاور مع كل وزير مختص، ولكن تجاوز التفويض وبدأ يصدر قرارات منفردة لا تمر على رئيس الوزراء، كنا معترضين على أغلب القرارات التي اتخذت بغض النظر كونها سلبية أو إيجابية، طريقة اتخاذ القرار كانت بشكل انفرادي، ونحن رفضنا هذا على الصعيد الشخصي، وحصل بعض المشاكل وفيما يخص توحيد المؤسسات رأينا أن توحيدها بطريقة منفردة والعقل الجماعي يختلف عن العقل الفردي والناس بدأت تجض من الاساليب.

تعيين شركات سفارات لا يؤخذ رأينا فيها، وكانت حقوق الأقاليم مهضومة ومهمشة ووصلت لحد الاقصاء تحرك الرأي العام والشارع وبدأ يخاطب فينا، قمت بمراسلات حكيت مع البعثة المشرفة على الاتفاق السياسي، ولكنها وللأسف اكتفت بتشكيل الحكومة، بعض النقاط الأخرى والتي مقر الحكومة أين وما الاختصاصات وما نتيجة الظروف؟ بدأت أخاطب البعثة وأحرجها، وطلبنا مراقبين دوليين لتسيير عمل الحكومة، ولكن يبدو الظروف لم تكن متاحة، لذلك قررت أن أتخذ قرارًا، نجتمع بقيادات الفاعلة سياسية واجتماعية وكل من هو شرعي في اقليم برقة.

وقلت أنا في النهاية عجزت أن أقنع رئيس الوزراء وهو منفرد في قراراته واتخذنا قرار أن أمارس عملي داخل أقليمي ومارست عملي كنائب أول لرئيس الوزراء، ورفضنا بعض القرارات التي صدرت من الرئيس والتي غير مدروسة معنا، والبلاد فيها خيرون رأوا وجود حكومة بهذه الطريقة لن تستمر وتواصل معنا الكثيرين، في بياننا الأول طالبنا بحقوق برقة في التنمية وتوحيد المؤسسات وفيما يخص التنمية حققت بعض المطالب، ولكنها ليست كافية في وجهة نظرنا وفيه مشاريع دخلت وفق خطط التنمية ونحن نرى ما زالت غير كافية، صرفت مبالغ كبيرة في الحكومة وهمش الإقليم في بعض بنود الميزانيات، الباب الثاني والرابع وبغض النظر عن الباب الأول لا توجد إشكاليات قد تكون.

والباب الثالث حقق بعض مطالب الإقليم، تواصل معنا كثير من الوطنيين والقيادات في كل الإقليم الغربي ونشكرهم، وقالوا وجودك كنائب رئيس يجب أن تمارس عملك في طرابلس وتواصلوا مع رئيس الوزراء وأبدى استعداده أن يكون العمل جماعيًا ويشتغل بهذه الطريقة، قررنا الذهاب لطرابلس وغدًا ذاهبون لمكتبي هناك، وعندنا اجتماعات عدة مع القيادات السياسية والاجتماعية حتى العسكرية على أساس أن يحدث توافق بين الرئيس ونائبه ورئيس الحكومة أبدى استعداده دون التواصل معه شخصيًا، على أساس أن نجتمع مع بعضنا ونحلحل بعض الإشكاليات لكل الأقاليم والدولة الليبية وهذا ما في الأمر.

سأذهب لمكتب وأمارس دوري كنائب أول لرئيس الحكومة، أنا نائب رئيس لكل ليبيا وليس لإقليم في عينه، لو استمر رئيس الوزراء في قراراته سأكون أول المعارضين للقرارات الفردية وهذا أول شيء لا يسمح به الليبيون ودخول رئيس الحكومة في الانتخابات بالرغم من أنه من حقه، ولكن رأينا دخوله في هذه المرحلة هو رئيس وزراء يجب أن يسعى لتوفير الغذاء والدواء وكل المستلزمات.

س/ قاطعتم أعمال الحكومة لأسباب عديدة وعددت بعضها، ما الذي تغير اليوم وجعل نائب رئيس الوزراء يعود مجددًا لممارسة عمله من طرابلس؟

قاطع رئيس الحكومة وليس الحكومة، هناك تواصل بيني وبين الوزراء وقاطعت اجتماعات مجلس الوزراء، لأني رأيت وجودي في مجلس الوزراء دون جدوى، خلافات وتسجيل مواقف قاطعت الاجتماعات، الآن رئيس الوزراء أبدى استعداده أن يشتغل من مجلس الوزراء، إن كان بالفعل اشتغل من خلال مجلس الوزراء بالتأكيد لن يكون هناك خلاف وهذا ما نتمناه.

للآن لا يوجد تواصل بيني وبين الرئيس، لكن بفعل الخيرين أنا سآتي وألتقي الرئيس وأناقش بعض القرارات التي صدرت ونتفاهم وأبدى استعداده أنه سيشتغل من خلال مجلس الوزراء، وأنه لا يوجد مشكلة معي شخصيًا، ونتمنى من الحكومة في هذه الأيام أن يكون هناك تآلف الانتخابات من عدمها من شأن المؤسسات ذات العلاقة، نتمنى أن تكون هناك انتخابات.

س/ أنت النائب الأول لرئيس الوزراء، هل يتم الاستجابة معك وتنفذ قراراتك من مكتبك في بنغازي؟

سابقًا لم يكن هناك تفاهم مع الرئيس هو من يصدر القرارات، أنا أرفض حتى كتابيًا بعض قراراته التي صدرت، لأني لم أحضرها وهذه مواقف لابد أن تحسب، هناك قرارات أراها ليست مدروسة جيدًا وأنا لست مسؤولًا عنها وأرفضها حتى كتابيًا.

س/ هل رأيت أن مقاطعتك لاجتماعات الحكومة أثمرت في الاستجابة معك مجددًا وهذا ما دعاك للعودة؟

أكيد أثمرت، والدليل أن كل الوزراء يدعون والرئيس أبدى استعداده وأدرك ربما أن القرار الانفرادي سيكون في شوائب والرأي الجماعي يكون أفضل مهما كانت الظروف، أعتقد الرئيس لو لم يكن موافقًا على عودتي ومشاركتي لما دفع الناس من حوله بهذا الاتجاه، والناس المؤثرة من المدن الغربية ضغطوا عليه، كانت هناك وساطة من النائب الثاني لإقليم فزان وهو دائمًا يسعى ومن جل الوزراء والموضوع هناك ناس دخلت بالخير أثمرت الوساطة على أساس الحكومة تتلاءم ونجلس مع بعضنا والرأي جماعي ومشترك.

س/ اعتبرتم في تصريحات سابقة أن قرارات رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة مرسخة للمركزية وأشرتم لربما إيقاف مرتبات الجيش الوطني حتى أن البعض اتهم الدبيبة ببناء مؤسسة أمنية وعسكرية، هل ما زلتم تعتقدون بترسيخ الحكومة للمركزية؟

للحظة أنا أعتقد أن الكلام الذي قلناه ما زال، وحتى مرتبات الجيش واقفة لها 3 شهور وناقشنا هذا الموضوع، الآن تفهموا، مرتبات الجيش والأجهزة الأمنية والشرطية لا نسمح لأي كان أن يتخذ قرارات بناء على توجهات سياسية، لا نرضى أن الجيش في الجنوب والغرب والشرق مرتباتهم رهينة لأبعاد سياسية هذا نرفضه، وبالتالي ما معنى إيقاف مرتب جندي يدافع عن الوطن؟ لا نسمح لأي توجهات سياسية أن تضغط على جنودنا بالمرتبات وتواصلنا لتفاهم بصرف المرتبات وهي جاهزة اليومين وقد نختلف سياسيًا في بعض الأفكار، ولكن لا نرضى بالوسائل تكون سببًا في إيقاف مرتبات أجهزة شرطية أو قوات مسلحة، هذا عبث.

س/ عقدتم اجتماع وزراء ووكلاء الحكومة الممثلين للمنطقة الشرقية وجميع المؤسسات ورؤساء المجالس التسييرية ووصفتم الحكومة بالعائلة والتي لم تلتزم بتنفيذ بنود الاتفاق السياسي ووقعت في مسالك الإدارة الديكتاتورية الفردية، هل تعتقدون أن الأمر بالفعل وصل حد الديكتاتورية والتفرد باتخاذ القرار؟ وهل بالفعل تجاوز رئيس الحكومة مبادئ خارطة الطريق بشأن توزيع العادل للمقدرات كما شخصتم الأمر من قبل؟

واضح لعليان وليس رأي نائب الرئيس بل الأغلبية، حتى في الزيارات الخارجية لرئيس الحكومة، وهذه جرت العادة وهذا القضية لم يتميز بها عبد الحميد بل كل الليبيين، وهذا طبيعي عندما تريد أن تمشي لزيارة خارجية بدل أن تأخذ وزراء وكذا تأخذ أقاربك، وهذا محل نقد وهذا وارد وحصل في السابق وأعتقد في بعض الزيارات تجاوزًا، في توحيد المؤسسات بالفعل شعرنا بالغبن، في كل الإدارات من جهة واحدة للأسف رئيس مجلس إدارة من الغرب ومدير تنفيذي من الغرب وهذا شيء مرفوض.

في وقت كان فيه إدارة مجالس لشركات ومؤسسات في الحكومة المؤقتة كانت تحكم في الغرب والشرق والجنوب وأقصى الغرب، كانت تقود في إدارة ودولة نستهجن أن مجلس إدارة يتكون من إقليم واحد ونحن حكومة وحدة وطنية، مشاركة في الإدارة والثروة.

س/تصريحات سابقة تحدثتم من خلالها وأوضحتم أن بعض أفراد عائلة الحكومة يوجهون الدبيبة اتجاهًا خاطئًا ،وأن بعض أفراد عائلته حوله وقلتم إن خبرته الإدارية قليلة، لأي مدى ربما أثرت الأمور اليوم؟

هذا رأي وقلته، التأثير العائلي والقبلي هذا جرت العادة أن كل مسؤول يأتي بأقاربه وهم يتخذون القرارات، لا نريد حكم العائلة. الليبيون قدموا قوافل الشهداء حتى يتخلصوا من هذه الظاهرة.

س/ الانتخابات الرئاسية التي تم تأجيلها وأشرت من فترة الانتخابات الرئاسية والتي كان مقرر إجراؤها في 23 من ديسمبر الماضي و تحدثت بثقة أنها لن تجري في موعدها وهذا بالفعل ما كان، ما الذي جعل السيد حسين القطراني يتوقع هذا؟

نحن ما زلنا حديثي الديمقراطية، والانتخابات يجب أن يكون فيها مناخ مناسب لإجرائها، تقدم 98 شخصية للانتخابات في دولة ما لو تقدم 8-7 لكانوا محل نقد، جيد أن كل ليبي يكون لديه ثقة أنه يستطيع أن يقود البلاد وهذه ممتازة، لكن الانتخابات يجب أن يكون لها مناخ معين وأنا على قناعة ما زلت أقول لو أقيمت في عامين نحن محظوظون.

س/ ربما البعض وجه اللوم لرئيس الحكومة أنه سعى لإفشال الانتخابات ولو حتى بترشحه وما نتج عنه من خلافات عرقلة إجراء الانتخابات، لأي مدى ربما هذه الاتهامات صحيحة من وجهة نظرك ؟

صحيحة، الدبيبة تعهد أمام لجنة الـ 75 أنه لن يتقدم للانتخابات ونحن مسلمون والعهد مرة واحدة عندنا، لماذا الآن تقدم للانتخابات؟ دخوله للانتخابات ممكن لإرباك الانتخابات.

الواقع أنه بالفعل دعايته الانتخابية كانت بأموال ليبيا ولكن هل هو قاصد آم لا؟ الشعب محتاج لخدمات وفئة الشباب فئة مهمة وكثير من الشباب يقول أريد الدبيبة يكون رئيس لأنه فعل و فعل.

س/ الكل يعرف أن الحكومة تشكلت بالاعتماد على مبادئ المحاصصة والتوافق عليها وأن رئيس الحكومة الدبيبة سحب جميع صلاحيات دواوين الحكومة من منطقة الشرقية وحرمها من الإمكانيات، كيف تعاملتم مع الأمر وأنتم النائب الأول لرئيس الحكومة؟

تعاملنا بالواقع تعرف أن مصروفات الحكومة صرفت 85 مليارًا وبعض مئات الملايين نرى في الجانب وخاصة في بعض بنود الميزانية الثاني، لم يصرف ولا درهم على الأجهزة الأمنية ولا العسكرية ولا الإدارات في الوقت المصروفات مبالغ كبيرة، الباب الرابع الدعم، وبالفعل لم يأخذوا نصيبهم من الميزانية، هناك الآن المنطقة الشرقية تعاني من مرتبات لأنه شيء ضروري للأسرة، ولكن باقي أبواب الميزانيات الأخرى لم ننتفع بهم. باب الطوارئ صرفوا 6 مليارات ونصف، وصرف لنا 10 مليون من 6 مليارات ونصف، هل هذه عدالة؟ الباقي الله وأعلم أين ذهب.

س/ بعض الشخصيات نادت بالانفصال عن الحكومة وتشكيل حكومة جديدة، كيف تقيم هذه الدعوات ومدى خطورتها؟

أنا أول الرافضين لهذا، نحن لا نسعى لتقسيم الوطن ولا الليبيون يريدون تقسيم الوطن وحتى السياسيين في الغرب والشرق لا يريدون، هناك بعض الانفصاليين عندهم وجهة نظر أن برقة بروحها وفزان بروحها وهنا دول تسعى لهذا الكلام، لكن هذه قلة قليلة وموضوع الانفصال ليس كذا، وطالب بعض الناس شخصيات في برقة بتشكيل حكومة وليس انفصال هنا في الشرق ولكنني رفضت، مهما كانت الظروف لم نصدق أننا تلائمنا ونمشي لبعض ولكن الناس تريد مصالحها. الدبيبة يرى أن هناك إدارات ولا داعي لوجود الإدارات هنا، الإدارات هذه تقدم مصالح للناس.

س/ ماذا عن ديون الحكومة المؤقتة السابقة التي بلغت 600 مليون؟

ديون الحكومة السابقة ليست 6 ملايين، مليار و 760 مليونًا مشاريع بدأت الحكومة تنفذها، الديون حصرناها، تخصص 600 مليون، إن الواحد على 12 هي 50% من الميزانية التي تم طرحها أي نصف القيمة، وطالبنا نصف القيمة 800 مليون، نتيجة الظروف ووافقنا أن تكون الـ 600 مليون وندفعهم للشركات، أصروا ألا يعطوهم لنا بمعرفتنا ونشكرهم لأنهم خدمونا لو أنه أتى الصرف لكانت هناك إشكالية، قالوا ضروري الصرف لعدم ثقة فينا؟ أو بأجهزتنا؟ لا أعرف كيف أحسبها ونحن أصرينا أن المبالغ تأتي هنا حتى نقدر والحمد لله خدمونا حولنا لهم 600 والديون مليار و760 مليون هم بأرواحهم عاجزون كيف يديرون، والحل الحقيقي والصحيح كل الديون تدفع، لأن المشاريع متوقفة.

س/ مليار و760 مليونًا عجز الحكومة السابقة، هل يشمل الرقم ميزانية إعادة استقرار بنغازي الذي يرأسها الحبري؟

إعمار بنغازي خصص لإعمار بنغازي درنة، ومفروض أنه صرف من الطوارئ، وما خصص الآن 100 مليون.

س/ هل الحكومة اليوم بمأزق؟ وإن كانت بالفعل ما الحلول التي تمتلكها الحكومة للخروج منه أمام المأزق الليبي؟

الحكومة الآن في مأزق وهذا واضح ولكنه أعتقد لما تسترد عافيتها وتتخذ القرارات الصحيحة يطمئن الليبين، لكن بهذه الطريقة أعرف أنه لا يوجد رضى عليها لا من الشارع ولا السياسيين، وأعتقد لو تصلح من وضعها على الأقل في اتخاذ القرار، طالبنا المشاركة في القرار لكن وحسب ما تعهد الناس الخيرون أن الأمور سترجع لنصابها على الأقل تسترد عافيتها في الشهرين أو الثلاثة.

أتمنى أن الليبيين يتفقون على انتخابات وحكومة جديدة، وفيها من يقدر أن يقود، هناك مشكلة في الصحة والكهرباء وبعض القطاعات، ذات العلاقة بالمواطن ويفترض أن ينظر لها كأولوية تكون، توحيد المؤسسات مهم عندنا، لماذا تخلي الإدارة مركزة في طرابلس؟ الموضوع إقصاء وليس تهميشًا، وأدرك أن الموضوع سياسي وليس مقصود ضرب النسيج في برقة.

تفريغ نص الحوار – المرصد خاص