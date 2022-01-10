ليبيا – التقى رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري القيادي بحزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان اليوم الأحد سفيرَ دولة تركيا لدى ليبيا كنعان يلمز بمقر المجلس في العاصمة طرابلس.

الطرفان ناقشا خلال اللقاء بحسب المكتب الإعلامي لمجلس الدولة الاستشاري العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها ودعمها، بالإضافة إلى مستجدات العملية الانتخابية الليبية المؤجلة والقوانين المنظمة لها.

وأكد الطرفان خلال اللقاء على ضرورة اعتماد الدستور في أقرب وقت، حتى تتم الانتخابات على أسس سليمة؛ وتصل ليبيا إلى مرحلة الاستقرار التي يطمح إليها كل الليبيين.

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