أستراليا – أعلنت الأسترالية آشلي بارتي، المتوجة بدورة أديلايد في فئتي الفردي والزوجي، امس انسحابها من دورة سيدني للتنس التي تنطلق اليوم الاثنين.

وذلك من أجل الخلود إلى الراحة قبل أسبوع من انطلاق بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الاربع الكبرى ضمن الغراند سلام.

وقالت بارتي: “للأسف، انسحبت من دورة سيدني من أجل الحصول على قسط من الراحة قبل بطولة أستراليا المفتوحة”.

وأضافت: “أنا آسفة لأنني لن أملك هذه الفرصة لكي ألعب أمام جمهور سيدني هذا العام”.

وكانت بارتي تغلبت على الكازاخستانية إيلينا ريباكينا 6-3 و6-2 في طريقها للتتويج بطلة لدورة أديلايد، محققة اللقب الرابع عشر في مسيرتها، قبل أن تفوز بالزوجي الى جانب ستورم ساندرز.

وكانت مشاركة بارتي في أديلايد الأولى لها بعد انقطاع عن الملاعب لمدة أربعة أشهر وتحديدا منذ خسارتها في الدور الثالث من بطولة فلاشينغ ميدوز الأمريكية في سبتمبر الماضي، وذلك بسبب تداعيات فيروس كورونا.

وحذت حذوها البولندية إيغا شفيونتيك المتوجة بطلة في رولان غاروس سابقا، من خلال الانسحاب من دورة سيدني أيضا.

وقالت البولندية: “بعد بداية موسم مزدحم ومشاركتي في دورة أديلايد الأسبوع الماضي، أشعر بأن جسدي في حاجة إلى الراحة لكي يستعيد حيويته قبل بطولة أستراليا المفتوحة”.

وأضافت: “شعرت بآلام في أسفل خاصرتي ولهذا السبب قررت الانسحاب من دورة سيدني. موعدنا في ملبورن!”.

وكان يتعين على شفونتيك مواجهة البريطانية إيما رادوكانو، بطلة فلاشينغ ميدوز، في الدور الأول من دورة سيدني.

المصدر: “أ ف ب”