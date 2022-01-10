ليبيا- بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي مع رئيس المحكمة العليا محمد الحافي عديد القضايا المتعلقة بعدد من الملفات المهمة ومن بينها القضائية والقانونية.

بيان صحفي صار عن المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي تابعته صحيفة المرصد أكد أن الجانبين تدارسا مسار الانتخابات الرئاسية والتشريعية وسبل إنجاح مشروع المصالحة الوطنية الذي أطلقه المجلس.

وشدد المنفس على ضرورة التواصل مع السلطات القضائية للمساهمة في عبور هذه المرحلة المهمة من تاريخ ليبيا مع الالتزام باستقلال القضاء لبناء دولة ديموقراطية على أساس العدل والمساواة.