ليبيا – بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي خلال لقائه أمس الأحد مع عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 إبراهيم صهد آخر المستجدات السياسية في ليبيا، والخطوات المتخذة للتوافق بين مجلسي النواب والدولة، والعمل على إنجاح مشروع المصالحة الوطنية الذي أطلقه المجلس الرئاسي.

اللقاء الذي عُقد في ديوان المجلس الرئاسي بطرابلس، أكد على استمرار التشاور بين الأطراف السياسية لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية لضمان أمن واستقرار ليبيا والوصول بها إلى بر الأمان.

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