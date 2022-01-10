ليبيا- باشر وكيل النيابة بمكتب النائب العام بإجراءات مواجهة القائم على إدارة الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية بعدد من التهم المسندة إليه وفقا لبلاغات.

بيان صحفي صادر عن المكتب اطلعت عليه صحيفة المرصد أشار إلى أن هذه التهم تتضمن الإساءة في استعمال سلطات الوظيفة لغرض تحقيق نفع للغير وتقديم يد المساعدة لآخرين عند تحصيلهم لمبالغ مالية بالمخالفة للقوانين واللوائح وإحداث ضرر جسيم بالمال العام والمصلحة العامة.

وتابع البيان إن هذا الخطأ الجسيم تسبب في إلحاق ضرر بالمال العام عبر الإخلال بواجب تحصيل قيمة قروض أحدها 200 مليون جنيه مصري والأخرى 5 ملايين دولار مشيرا لقرار المحقق بحبس القائم احتياطيا على ذمة القضية بعد الفراغ من مواجهته بأدلة موظفي ديوان المحاسبة وتسجيل دفاعه في شأنها.