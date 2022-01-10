اليمن – أعلن مشروع “مسام” السعودي لنزع الألغام في اليمن، امس أنه تمكن من نزع 2427 لغما وعبوة ناسفة وذخيرة غير منفجرة خلال الأسبوع الأول من شهر يناير 2022.

وبحسب بيان صادر عن “مسام” فإن الألغام التي تم تفكيكها شملت 110 ألغام مضادة للأفراد، و1684 لغما مضادا للدبابات، و608 ذخائر غير منفجرة و25 عبوة ناسفة.

وأضاف البيان: “بلغ إجمالي ما تم انتزاعه منذ بداية المشروع حتى الآن 303.279 لغما زرعتها جماعة الحوثي بعشوائية في مختلف المحافظات لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن”.

ويهدف مشروع “مسام”، الذي وقعت عليه الحكومة اليمنية مع عدد من الشركات المتخصصة في نزع الألغام في يونيو عام 2018، إلى تطهير الأراضي اليمنية، التي تقع تحت سيطرة القوات الحكومية، من الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة.

المصدر: وكالة “سبأ” اليمنية