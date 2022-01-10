فنزويلا- حققت المعارضة الفنزويلية انتصارا تاريخيا في الانتخابات التي أجريت لاختيار حاكم ولاية باريناس، وهو المنصب الذي تشغله منذ 1998 عائلة الرئيس السابق الراحل هوغو تشافيز.

وكان المعارض سيرجيو جاريدو قد حل مكان مرشح المعارضة فريدي سوبرلانو، الذي كان متصدرا عندما ألغى القضاء الاقتراع وأعلنه غير مؤهل.

وبحسب النتائج التي أعلنتها اللجنة الانتخابية الوطنية مساء الأحد، فإن جاريدو حقق فوزا مريحا، مع حصوله على 55.36 في المئة من الأصوات، مقابل 41.27 في المئة لخورخي أريازا، مرشح السلطة.

وبذلك، تنتهي عقود من هيمنة عائلة تشافيز على منصب حاكم هذه الولاية الإستراتيجية. وبدأ حكم العائلة مع والد الرئيس، هوغو دي لوس رييس تشافيز (1998-2008) واستمرت مع شقيقيه أدان (2008-2016) وأرخينيس (2017-2021).

وكتب أريازا، وهو صهر تشافيز، على “تويتر” أنه وفقا للمعلومات المتوافرة لديه “لم ننجح في هدف الفوز”، في وقت لم تكن اللجنة الانتخابية الوطنية قد أعلنت بعد نتائج التصويت.

وخورخي أريازا، وهو نائب الرئيس الأسبق لفنزويلا، ووزير الخارجية السابق، وشخصية بارزة في الحركة التشافيزية، نقل إلى هذه الولاية في غرب البلاد ليحل مكان الحاكم المنتهية ولايته أرخينيس تشافيز، الذي تخلى عن الترشح لإعادة انتخابه بعد الدورة الانتخابية الأولى.

المصدر: أ ف ب