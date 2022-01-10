جنيف – انطلقت في جنيف اليوم المحادثات الروسية الأمريكية الموسعة حول الضمانات الأمنية والتي تعقد خلف الأبواب المغلقة في ظل توتر متزايد في العلاقات الروسية الغربية.

وكان الجانبان قد عقدا مساء أمس لقاء تمهيديا وصفه نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، بـ”المذهل والصعب والعملي”.

ويترأس الوفد الروسي نائب وزير الخارجية سيرغي ريابكوف برفقة نائب وزير الدفاع ألكسندر فومين، والوفد الأمريكي النائب الأول لوزير الخارجية ويندي شيرمان.

ومن المقرر أن يبحث الوفدان الروسي والأمريكي اليوم قضية الضمانات الأمنية. وتأتي هذه المحادثات قبيل اجتماع مجلس روسيا-الناتو في بروكسل المقرر بعد غد الأربعاء.

ونشرت روسيا يوم 17 ديسمبر مشروعي اتفاقيتين، واحدة مع الولايات المتحدة، والأخرى مع حلف الناتو، تشملان بنودا حول ضمانات أمنية متبادلة في أوروبا، بما في ذلك عدم نشر صواريخ متوسطة وقصيرة المدى في مناطق الوصول إلى أرض الخصم، وتخلي الحلف عن مواصلة توسعه شرقا.

المصدر: نوفوستي