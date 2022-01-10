ليبيا – أكد عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور منتهية الولاية الهادي بوحمرة أن الطريق الواضح والمشروع هو إكمال المسار الدستوري الذي وصل إلى نقطة النهاية، وهي الاستفتاء على مسودة الدستور، مشددًا على أن الحكم للشعب الليبي.

بوحمرة وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الاتحاد” اليوم الإثنين، أشار إلى أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والأجسام الليبية الانتقالية أدخلت البلاد في متاهات نتج عنها الحرب والدمار والمزيد من الشقاق المجتمعي، موضحًا أن الخلاف لن ينتهي إلا بالاحتكام إلى الشعب بالدفع نحو الاستفتاء على الدستور.

ولفت إلى أن إجراء الانتخابات دون استفتاء سيدخل ليبيا في نفق مظلم جديد قد ينقل البلاد من وضع سيئ لوضع أشد سوءًا، مؤكدًا أن هيئة صياغة الدستور هدفها الأول الوصول للاستقرار والسلم الاجتماعي وكتابة وثيقة جامعة يحتكم إليها.