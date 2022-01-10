ليبيا – قالت عضو ملتقى الحوار السياسي آمال بوقعيقيص إن ستيفاني وليامز جمعت سيدات الحوار السياسي والخلاصة كانت أن كل الجهات الرسمية تريد الذهاب لتعديلات دستورية على المسودة ثم الاستفتاء، وبعد ذلك الذهاب لانتخابات مرحلة دائمة.

بوقعيقيص أضافت في تدوينة لها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “أترك لنواياكم الحسنة تقدير الزمن اللازم لذلك وبشكل شخصي قدمت مقترح هو التوجه لمجلس النواب من أجل تعديل تشريعي يسمح بانتخابات برلمانية في البداية، وبعد نجاحها وتمامها

يكلف البرلمان الجديد حكومة جديدة وليبقى المجلس الرئاسي على حاله باختصاصاته المحدودة”.

وأشارت إلى أن مقترحها يتضمن أن يسمي مجلس النواب الجديد لجنة خبراء تقوم بتعديل مسودة الدستور وبعد الاستفتاء عليه تجري الانتخابات الرئاسية على الأكثر بعد سنة من الانتحابات البرلمانية.

كما أضافت: “كل المجالس الرسمية صاحبة مصلحة مباشرة وشخصية في إطالة زمانها والبقاء في مناصبها حتى يرث الله الأرض وماعليها، لذلك (انتخابات برلمانية، مجلس نواب جديد، يسمي حكومة جديدة، بقاء الرئاسي كما هو، تعديل مسودة الدستور بواسطة لجنة خبراء، نتخابات رئاسية خلال مدة زمنية محددة بناء على الدستور المعدل)”.