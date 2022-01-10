فيينا – تباينت أسعار النفط الخام في بداية التعاملات الأسبوعية، الإثنين، في وقت ما تزال تشهد دول العالم تسجل تزايدا في الإصابات بمتحور فيروس كورونا “أوميكرون”.

وتخشى أسواق الطاقة من فرض قيود إضافية قد تطال غلقا جزئيا وتشديد قيود حالية على السفر عبر الحدود، ما يضيق الآمال بتعاف أكبر للأسواق، وبالتالي تراجع الطلب على الخام.

وبحلول الساعة 07:21 (ت.غ)، صعدت أسعار العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم مارس/آذار بنسبة 0.12 بالمئة أو 10 سنتات إلى 81.85 دولارا للبرميل.

وكانت أسعار برنت تراجعت في بداية جلسة اليوم، قبل أن تتجاوز حاجز 82 دولارا للبرميل، ثم فقدت معظم مكاسبها لاحقا.

وصعدت أسعار العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم فبراير/شباط، بنسبة 0.14 بالمئة أو 11 سنتا إلى 79.01 دولارا للبرميل.

الأناضول