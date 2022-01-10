تراجع بطالة منطقة اليورو إلى 7.2 بالمئة في نوفمبر

تراجع بطالة منطقة اليورو إلى 7.2 بالمئة في نوفمبر

بروكسل – كشفت بيانات رسمية، تراجع معدل البطالة في منطقة اليورو خلال نوفمبر/تشرين الثاني 2022 إلى 7.2 بالمئة، من 7.3 بالمئة في أكتوبر/تشرين الأول السابق له.

وقال مكتب الإحصاءات الأوروبي “يوروستات” في بيان الإثنين، إن البطالة في المنطقة (19 دولة)، كانت عند 8.1 بالمئة في نوفمبر 2020.

وفي الاتحاد الأوروبي (27 دولة) انخفض معدل البطالة إلى 6.5 بالمئة في نوفمبر من مستويات 6.7 بالمئة في أكتوبر 2021، و7.4 بالمئة في نوفمبر 2020.

ويُقدر المكتب عدد العاطلين عن العمل في الاتحاد الأوروبي بـ 13 مليونا و984 ألف فرد حتى نهاية نوفمبر الماضي، منهم 11.829 مليون فرد في منطقة اليورو.

وينخفض عدد العاطلين عن العمل بمقدار 1.659 مليون فرد على أساس سنوي في الاتحاد، منهم 1.411 مليون فرد في دول منطقة اليورو.

بينما بلغت بطالة الشباب في الاتحاد الأوروبي 2.842 مليون شاب أقل من 25 عاما، منهم 2.313 مليون في منطقة اليورو.

وتشمل منطقة اليورو، بلجيكا وألمانيا وإستونيا وإيرلندا واليونان وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا وقبرص الرومية ولاتفيا وليتوانيا ولوكسمبورغ ومالطا وهولندا والنمسا والبرتغال وسلوفينيا وسلوفاكيا وفنلندا.

فيما يضم الاتحاد الأوروبي دول منطقة اليورو، إضافةً إلى كل من بلغاريا والتشيك والدنمارك وكرواتيا والمجر وبولندا ورومانيا والسويد.

الأناضول