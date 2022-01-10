تركيا تجني 46 مليون دولار من صادرات الفراولة في 2021

تركيا تجني 46 مليون دولار من صادرات الفراولة في 2021

تركيا – بلغت عائدات تركيا من صادرات الفراولة خلال العام الماضي، 46 مليون و118 ألف دولار أمريكي.

ووفق معطيات اتحاد مصدري منطقة إيجة، غربي البلاد، نُشرت الاثنين، فإن الفراولة التركية وصلت خلال العام المنصرم أسواق 43 بلدا حول العالم.

وأوضحت المعطيات أن تركيا صدرت خلال عام 2020، 25 ألفا و600 طن من الفراولة، وجنت منها 25 مليون دولار.

وخلال 2021، زادت الكمية المُصدّرة 66 بالمئة مقارنة بالعام السابق له، لتصل إلى 42 ألفا و500 طن.

وجاءت روسيا في المرتبة الأولى بين الدول الأكثر استيرادا للفراولة التركية بـ27 مليونا و810 آلاف دولار، تلتها رومانيا بـ8 ملايين و910 آلاف دولار والعراق ثالثا بـ5 ملايين و608 آلاف دولار.

الأناضول