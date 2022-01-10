ليبيا – سلط تقرير تحليلي نشرته صحيفة “إل فاتو كوتديانو” الإيطالية الضوء على 2021 الذي كان من المفترض أن يكون عام للنهضة في ليبيا عبر إنهاء أزمتها.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد أكد إن عدم إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في الـ24 من ديسمبر الماضي بسبب الصعوبات التي لا حصر لها جدد المخاوف من العنف الجديد الذي قد يعود بالبلاد إلى الفوضى التي ميزتها في السنوات الـ10 الماضية.

وأضاف التقرير إن هذا الأمر زاد من حالة عدم اليقين بشأن مستقبل يسوده السلام والاستقرار في ليبيا في ظل غياب قانون انتخابي معترف به من قبل جميع الأطراف فضلا عن فقدان المعايير الواضحة لتقييم طلبات الترشح بالإضافة لمجاهيل بشأن العمل الذي سيتعين على الفائز في الانتخابات الرئاسية القيام به.

وتابع التقرير إن هذا العمل يجب أن يتم عبر الجلوس إلى طاولة المفاوضات مع الخاسرين وتقسيم السلطات لتجنب تقسيم إقليمي وانحدار جديد إلى ميدان الميليشيات المسلحة مؤكدا إن التصويت الديموقراطي يبقى الاحتمال الرئيسي للوصول إلى نقطة التحول الأولى رغم وجود عقبات قائمة أو ناشئة.

ونقل التقرير عن “ماتيو كولومبو” الباحث في معهد الدراسات السياسية الدولية الذي يتخذ من إيطاليا مقرا له تأكيده أن توقيت إجراء الانتخابات يمثل نقطة تحول محتملة لأن السلطة المنتخبة ستكون قادرة على فعل ما هو مستحيل على نظيرتها الانتقالية القائمة حاليا القيام به إلا أنها تحتاج لاعتراف شعبي.

وأضاف “كولومبو” أن المشكلة الثانية تكمن في اعتراف الخاسرين في الانتخابات بنتائجها وعدم حمل السلاح مرة أخرى ما يعني إن الفائز سيضطر إلى التفواض مع المعارضين ووضع خطة على الفور لإعادة توزيع السلطة والثروة بحيث لا يشعر أحد بالخسارة.

ترجمة المرصد – خاص