دومة قال في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: إنه وبالرغم من تخصيص 6% من ميزانية التنمية لم يتم صرفها إلى الآن، بينما صرفت 94% ليبيا وحدة وطنية شعار كاذب، بحسب قوله.