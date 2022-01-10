ليبيا – اعتبر عضو مجلس النواب مصباح دومة أن مطالب برقة تحققت، ورجع نائب رئيس مجلس الوزراء لطرابلس، وما زالت فزان تعاني من أبنائها التابعين للشمال دون توفر أبسط الاحتياجات لأهلهم وهم في رأس السلطة التنفيذية.
دومة قال في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: إنه وبالرغم من تخصيص 6% من ميزانية التنمية لم يتم صرفها إلى الآن، بينما صرفت 94% ليبيا وحدة وطنية شعار كاذب، بحسب قوله.
ورأى أن مصطفى صنع الله مغتصب للمؤسسة الوطنية للنفط، يعبث بقطاع النفط ويترك المليارات في حساب الشركات الأجنبية من أموال الليبين، وسط تواطؤ من هيئة الرقابة الإدارية المؤتمنة من الشعب لحماية مقدراته.