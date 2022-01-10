إنجلترا – جرى امس الأحد، سحب قرعة الدور الرابع لكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، بانتظار نتيجة لقاء مانشستر يونايتد وضيفه أستون فيلا، الذي يجمعهما غدا الاثنين، في ختام الدور الثالث.

ومن المقرر أن تقام مباريات الدور الرابع من البطولة في الفترة من 4-7 فبراير المقبل.

وجاءت نتائج قرعة الدور الرابع لكأس الاتحاد الإنجليزي كالآتي:

كريستال بالاس – هارتلبول

بورنموث – بورام وود

هيدرسفيلد تاون – بارنسلي

كامبردج يونايتد – لوتون تاون

ساوثهامبتون – كوفنتري سيتي

تشيلسي – بليموث

إيفرتون – برينتفورد

كيديرمنستر – وست هام يونايتد

الفائز من مانشستر يونايتد ضد أستون فيلا – ميدلزبره

توتنهام هوتسبير – برايتون

ليفربول – كارديف سيتي

ستوك سيتي – ويغان

نوتنغهام فوريست – ليستر سيتي

مانشستر سيتي – فولهام

وولفرهامبتون – نورويتش سيتي

المصدر: وكالات