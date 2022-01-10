ليبيا – كشف عضو مجلس الدولة الاستشاري سليمان زوبي تفاصيل اللقاء الذي جمع رئيس مجلس الدولة خالد المشري وعقيلة صالح، مشيرًا إلى أنه في جلسة المجلس الماضية تم إطلاع الأعضاء من قبل المشري على تفاصيل اللقاء وكيف تم.

زوبي قال خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “التناصح” التابعة المفتي المعزول الغرياني السبت وتابعتها صحيفة المرصد: إن مجلس الدولة يريد انتخابات مبنية على أساس دستوري؛ لأن الدستور يعطي غطاء قانوني لمخرجات الانتخابات ويحدد الدستور من الذي يستحق الانتخاب ومن الذي لا يستحقه وكيف هي شروط الناخب والمترشح وما إلى ذلك.

وتابع: “وبعدها إذا تكون وصار مخرجات من هذا الانتخاب يبين ما الوظائف والاختصاصات، من البداية عمرنا في مجلس الدولة لا يمكن أن نكون ضد الانتخابات، نريد الانتخابات مبنية على أساس دستوري، لما تكون مبينة على أساس دستوري تكون مخرجاتها مقبولة من الجميع وما يهمنا من تجيب بل يهمنا أن تكون انتخابات نظيفة شريفة لا يوجد فيها تزوير ولا ضغط عسكري ولا تخويف ومن تفرزه الانتخابات يكون تاج رؤوسنا كلنا”.

كما أردف: “فيما يتعلق بعملية أن الدبيبة هذا كان من رئيس مجلس النواب هو عنده رغبة في الأمر والمشري قال هذا لنا علنًا، لكن في مجلس الدولة نحن على مبادئ فبراير ونريد دولة مبنية على دستور ثابت وتداول سلمي على السلطة وانتخابات شريفة ونزيهة وما زلنا فيها. الذي حصل في المجلس كانت علنية ومسجلة والإعلاميين موجودين والجلسة مصورة”.

وأضاف: “حفتر لا أعلم أنه حضر اللقاء أم لا، قال إنه اجتمع مع رئيس مجلس النواب ولم نسمع غير هذا. المشري قال إنه مستعد أن يقابل أي شخص في أي مكان في سبيل المصلحة العامة للدولة لتفادي أي حرب وأي دماء. والمشري قال: إن عقيلة يريد أن يعدل المادة التي تتعلق بالشريعة. الجماعة ردوا عليه وقالوا هذه ليست حجة ليعدل فيها الدستور يريد أن يفتح باب الطعن على الدستور؛ لأنه قد يكون هناك أمور أخرى لا يريد أن يشير لها ونحن متأكدين ماذا عقيلة وماذا يريد أن يعدل ولسنا أغبياء”.

وشدد على أن مجلس الدولة متمسك في هذا الدستور لعدة أسباب، منها أن الدستور الذي كتبته اللجنة منتخبة من الشعب الليبي من ثلاثة أقاليم، وهذه اللجنة منتخبة بالكامل وصادق عليه 43 عضوًا من أعضائها، مشيرًا إلى أن الدستور لا يعدل إلا بعد أن يدخل حيز التنفيذ لخمس سنوات وهذه طريقة معروفة.

وبشأن الاجتماعات التي أجرتها هيئة صياغة الدستور مع مجلسي الدولة والنواب بيّن أن اتفاق المجلسين يعني إزالة أي عائق بالخصوص.

واستطرد حديثه بالقول: “ونحن مصرون عليه ومتمسكون فيه ولسنا مصرين عليه لذات الدستور، لأن الدستور المكتوب الآن فيه خلاص ليبيا وإمكانية أن تكون ليبيا دولة ديمقراطية وتداول سلمي للسلطة ودولة من العالم الحديث، ونحن مصرون على هذا الدستور وأغلبية الأعضاء مصرة على دستور والاستحقاق الدستوري”.

ونوّه إلى أن مجلس الدولة لم يستطيع أن يقوم بشيء خلال الفترة الماضية؛ لأن الاتفاق السياسي سلب منه سلطاته التشريعية وأعطاها لمجلس النواب وأعطاه وضع استشاري، مجددًا تأكيده اصرارهم الاستفتاء على الدستور، بحسب قوله.